В России собираются устанавливать ответственность за несообщение о преступлении против жизни, сообщает DEITA.RU.

В электронной базе Госдумы появился законопроект, согласно которому может быть введена уголовная ответственность за несообщение о совершении преступления.

В качестве примера приводится случай, произошедший осенью 2018 года в Керчи, когда в политехнический колледж пришёл стрелок. В результате происшествия погиб 21 человек, ещё 73 человека были ранены.

Внесенный в Госдуму документ предлагает дополнить соответствующую главу уголовного кодекса штрафом до 100 тысяч рублей либо наказанием до года принудительных работ, либо до года тюремного заключения.

Дмитрий Шевченко