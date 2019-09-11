telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости партнеров

За незаконные перевозки ужесточат ответственность

11 Сентябрь 2019, 19:30

автобус

Желающие заработать нелегально столкнуться с большими проблемами, сообщает DEITA.RU.

Конфискация транспортного средства, а также штраф до 400 тысяч рублей могут грозить тем водителям автобусов, которые занимаются извозом без надлежащих на то оснований. 

Другими словами, нелегальные перевозчики столкнуться с гигантскими санкциями со стороны государства. Столь суровое наказание предлагается применять для тех, кто нарушает запрет повторно.

Сейчас нерадивых перевозчиков наказывают каждый раз одним и тем же штрафов вне зависимости от того, сколько раз было совершено правонарушение.

Депутаты нижегородского парламента посчитали это упущением и внесли предложение о поправках к соответствующему закону в Госдуму.

Дмитрий Шевченко

Читайте также:

Водителей обложат очередным налогом Транспортный позор региона разгневал Путина Вещи в багажнике, за которые лишат прав или посадят в тюрьму

Последнее

Власти проговорились об отмене пенсий

Ждать ли сюрпризов от погоды, расскажут синоптики

Рубль рухнет: брокеры раскрыли секрет сохранения денег

Стала известна причина массового отказа россиян от новых авто
‡агрузка...
Загрузка...

Новости

Сбербанк сделает подарок желающим получить ипотеку

12 Сентябрь 2019, 00:15

Компания закрылась: россияне травились "здоровой пищей"

11 Сентябрь 2019, 23:32

Куда россиянам девать детей, сказал Медведев

11 Сентябрь 2019, 23:02

Власти накажут автолюбителей за детей в салоне

11 Сентябрь 2019, 22:32

Правительство изменило пенсионную реформу

11 Сентябрь 2019, 22:01

Более 2 тысяч семей получили выплаты на первенцев

11 Сентябрь 2019, 21:55