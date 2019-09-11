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За незаконные перевозки ужесточат ответственность
11 Сентябрь 2019, 19:30
Желающие заработать нелегально столкнуться с большими проблемами, сообщает DEITA.RU.
Конфискация транспортного средства, а также штраф до 400 тысяч рублей могут грозить тем водителям автобусов, которые занимаются извозом без надлежащих на то оснований.
Другими словами, нелегальные перевозчики столкнуться с гигантскими санкциями со стороны государства. Столь суровое наказание предлагается применять для тех, кто нарушает запрет повторно.
Сейчас нерадивых перевозчиков наказывают каждый раз одним и тем же штрафов вне зависимости от того, сколько раз было совершено правонарушение.
Депутаты нижегородского парламента посчитали это упущением и внесли предложение о поправках к соответствующему закону в Госдуму.
Дмитрий Шевченко
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