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За ночные гуляния будут штрафовать

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Пение бардовских песен под окнами влетит в копеечку, сообщает DEITA.RU.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству внес новое предложение. Так, в России могут изменить КоАП и дополнить его штрафами за нарушение тишины.

Как пишут «Невские новости», за шум после 23:00 будут штрафовать. Размер наказания составит от тысячи рублей до трех.

При этом законодатели отметили, что религиозные праздники, культурно-массовые мероприятия и ЧП – не нарушение закона о тишине.

Елена Миронова

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