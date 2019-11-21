За ночные гуляния будут штрафовать

Пение бардовских песен под окнами влетит в копеечку, сообщает DEITA.RU.



Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству внес новое предложение. Так, в России могут изменить КоАП и дополнить его штрафами за нарушение тишины.

Как пишут «Невские новости», за шум после 23:00 будут штрафовать. Размер наказания составит от тысячи рублей до трех.

При этом законодатели отметили, что религиозные праздники, культурно-массовые мероприятия и ЧП – не нарушение закона о тишине.

Елена Миронова