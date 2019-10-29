За объезд ям начали штрафовать

Автоюрист рассказал, что делать в такой ситуации, сообщает DEITA.RU.



Некоторые инспекторы ГИБДД, которые заинтересованы только в том, чтобы выполнить план и получить премию, готовы на все . Даже оштрафовать водителя на 1500 рублей за объезд ямы.

Как утверждает автоюрист, согласно ПДД яма не является препятствием, и, значит, ее объезд по встречной полосе наказуем. Но в понятие препятствие включено такое понятие как дефект полотна. Это значит, яма в ширину, длину или высоту превышает ГОСТ.

Если вам пришлось объехать яму по встречке, и инспектор выписывает вам штраф, откажитесь от подписания протокола, настаивайте на замере ямы сертифицированной линейкой. Записывайте все на камеру.

Елена Миронова