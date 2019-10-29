telegr wh call

Новости

За объезд ям начали штрафовать

29 Октябрь 2019, 04:15

Как быстро проверить, была ли машина в ДТП, рассказали в Сети

29 Октябрь 2019, 03:30

Киев отключил воду в ЛНР

29 Октябрь 2019, 02:45

Песков рассказал, зачем губернаторов поставили во главу «Единой России»

29 Октябрь 2019, 02:00

Новую статью в Уголовном кодексе потребовал Путин

29 Октябрь 2019, 01:15

Разрешение эвтаназии в России прокомментировал Кремль

29 Октябрь 2019, 00:30

Эксперты заявили, что Россия на пороге экономического кризиса

28 Октябрь 2019, 23:45

Путин увеличил северные надбавки людям этой профессии

28 Октябрь 2019, 23:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

За объезд ям начали штрафовать

ПРобки и дороги центр Владивосток 11

Автоюрист рассказал, что делать в такой ситуации, сообщает DEITA.RU.

Некоторые инспекторы ГИБДД, которые заинтересованы только в том, чтобы выполнить план и получить премию, готовы на все . Даже оштрафовать водителя на 1500 рублей за объезд ямы.

Как утверждает автоюрист, согласно ПДД яма не является препятствием, и, значит, ее объезд по встречной полосе наказуем. Но в понятие препятствие включено такое понятие как дефект полотна. Это значит, яма в ширину, длину или высоту превышает ГОСТ.

Если вам пришлось объехать яму по встречке, и инспектор выписывает вам штраф, откажитесь от подписания протокола, настаивайте на замере ямы сертифицированной линейкой. Записывайте все на камеру.

Елена Миронова

Читайте также:

Берегитесь: названы самые убойные подставы ГИБДД

Новые законы изменят жизнь россиян с 1 ноября

ГИБДД требует записывать разговоры с инспектором

Популярное

ГИБДД оставит без прав за проезд на «желтый»

Синоптики предупредили о снеге и гололеде

Как получить пенсию в 30 тысяч рублей, сказали в Сбербанке

Парковаться возле жилых домов запретят с нового года
Загрузка...
Загрузка...