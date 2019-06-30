Опережение автомобиля с правой стороны, то есть по обочине, станет для водителя причиной крупного штрафа 1,5 тысячи рублей, сообщает DEITA.RU.

Еще дороже водителю обойдется опережение автомобиля, если этот маневр совершен с выездом на тротуар. Наказание будет в виде двух тысяч рублей. Также нельзя согласно ПДД опережать автомобиль с выездом на парковочный карман или через остановку общественного транспорта.

Однако если транспортное средство движется по многополосной дороге, обгонять он может с любой стороны, в том числе и справой. По ПДД этот маневр называется опережением транспортного средства.

Иван Юрьев