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За оборотом лекарств начнут следить строже
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К вопросу обеспечения лекарствами будут походить ответственнее, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".
Сегодня, 17 сентября, в свою законную силу вступает решение кабинета министров, согласно которому в стране меняется система контроля за лекарствами.
Так, одним из новшеств стало то, что изменился подход в создании электронной подписи, обеспечивающей защиту препаратам при их распространении.
Кроме этого, коды маркировки теперь будут выдаваться по уточнённым правилам. Также, стал строже ввод данных о процессе поступления лекарств в оборот. Теперь это действие могут заблокировать по расширенному списку оснований.
В правительстве уже отметили, что новый комплекс мер поспособствует увеличению уровня безопасности оборота медицинский препаратов на территории страны.
Дмитрий Шевченко