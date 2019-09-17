За оборотом лекарств начнут следить строже

К вопросу обеспечения лекарствами будут походить ответственнее, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Сегодня, 17 сентября, в свою законную силу вступает решение кабинета министров, согласно которому в стране меняется система контроля за лекарствами.

Так, одним из новшеств стало то, что изменился подход в создании электронной подписи, обеспечивающей защиту препаратам при их распространении.

Кроме этого, коды маркировки теперь будут выдаваться по уточнённым правилам. Также, стал строже ввод данных о процессе поступления лекарств в оборот. Теперь это действие могут заблокировать по расширенному списку оснований.

В правительстве уже отметили, что новый комплекс мер поспособствует увеличению уровня безопасности оборота медицинский препаратов на территории страны.

Дмитрий Шевченко