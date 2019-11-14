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За обычную переписку можно навсегда лишиться WhatsApp
Сервис начал активную блокировку всех подозрительных
пользователей – вернуть аккаунт назад невозможно, сообщает DEITA.RU.
Один из самых популярных мессенджеров, WhatsApp, начал блокировать пользователей. Такая работа связана с ограничением пользователей от фейк-ньюз и спама, пишут «Известия».
Ранее площадка никогда особенно не боролась с фейками, спамом, экстремизмом и агрессией. В результате появлялись даже реальные жертвы: в Индии человек попал под самосуд из-за необоснованных обвинений в похищении детей.
Сообщается, что сервис блокирует пользователей, которые распространяют такую информацию. Восстановить аккаунт пока не получилось ни у кого.
Елена Миронова