За обычную переписку можно навсегда лишиться WhatsApp

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Сервис начал активную блокировку всех подозрительных пользователей – вернуть аккаунт назад невозможно, сообщает DEITA.RU.

Один из самых популярных мессенджеров, WhatsApp, начал блокировать пользователей. Такая работа связана с ограничением пользователей от фейк-ньюз и спама, пишут «Известия».

Ранее площадка никогда особенно не боролась с фейками, спамом, экстремизмом и агрессией. В результате появлялись даже реальные жертвы: в Индии человек попал под самосуд из-за необоснованных обвинений в похищении детей.

Сообщается, что сервис блокирует пользователей, которые распространяют такую информацию. Восстановить аккаунт пока не получилось ни у кого.

Елена Миронова

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