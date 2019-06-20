Госдума рассмотрит поправки в КоАП за отсутствие полиса ОСАГО, сообщает DEITA.RU.



В Государственную думу поступил очередной документ, который касается штрафов для водителей авто. Авторы инициативы предлагают ужесточить наказание за отсутствие полиса ОСАГО.

Согласно предложению в первый раз не стоит сильно штрафовать. Но вот за повторное нарушение надо увеличить сумму штрафа до пяти тысяч рублей или вовсе лишать прав на полгода.

По мнению авторов инициативы, такое жесткое наказание поможет уменьшить аварийность на дорогах, а также заставит водителей страховать авто.

Отметим, что сейчас штраф за езду без полиса ОСАГО составляет 500-800 рублей. Это дешевле, чем оформлять полис.

Елена Миронова