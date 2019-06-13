Верховный суд России разъяснил, что при ДТП водитель может быть виновен и без контакта с другим автомобилем, сообщает DEITA.RU.

На заседании пленума Верховный суд в первом чтении утвердил проект постановления, который разъясняет нижестоящим судам, каким образом правильно применять главу 12 КоАП, касающуюся нарушений правил дорожного движения.

«Контакта не было – до свидания», - говорят российские водители, оставляя место ДТП. Часто подобную позицию занимают и госавтоинспекторы, оформляя аварию. Верховный суд считает, что нужно тщательно разбираться в первопричине ДТП.

Например, был некий автомобиль, совершил опасный маневр, подрезал и уехал. Другой водитель экстренно тормозил, чтобы избежать столкновения, но в него сзади влетел не успевший затормозить автомобиль. В абсолютном большинстве случаев вину возлагают на заднего – не держал дистанцию.

Но Верховный суд считает, что можно доказать, что виноват тот, кто подрезал. Например, при наличии видеозаписи с регистратора, подтверждающей факт опасного вождения. А если он уехал, то его можно привлечь за оставление места ДТП. А это лишение прав на срок от года до полутора лет.

Дмитрий Санников