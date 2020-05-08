За отсутствие маски оштрафуют на 300 тысяч рублей

Штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников действующих предприятий могут быть оформлены как на самих сотрудников, так и на работодателей. Для юридических лиц они могут составлять до 300 тысяч рублей, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ТАСС.

Как рассказал агентству начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков, взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Обеспечение сотрудников масками и перчатками осуществляется по решению работодателя. Либо работодатель сам обеспечивает масками и перчатками сотрудников, либо выделяет сотрудникам денежные средства на их покупку, либо обязует сотрудников купить средства защиты самостоятельно.

Во Владивостоке административные комиссии призывают жителей ответственно подойти к соблюдению режима самоизоляции.7 мая рейдовые мероприятия проходили в районе озера Юность, мыса Калузина, в сквере Веры и надежды, парке Победы и на проспекте 100-летия Владивостока. В результате было вручено 50 предупреждений о необходимости строго соблюдать режим самоизоляции и масочный режим. За несоблюдение этих требований горожанам грозит штраф от 3 до 5 тысяч, должностным лицам – от 10 до 15 тысяч, юридическим – от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме того, по поручению главы Владивостока Олега Гуменюка количество работающих комиссий будет увеличено в два раза.