За парковку на «лежачем полицейском» можно пострадать

Стало известно, какие санкции грозят водителям за парковку на «лежачем полицейском». Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

Хоть раз за годы вождения россиянам приходилось оставлять свой автомобиль на это искусственной преграде из-за невозможности где-либо еще припарковаться – места возле подъездов многоквартирных домов или офисных зданий заняты, а выйти нужно срочно. Многие прибегают к столь экстравагантному месту парковки полагая, что раз они не мешают другим участникам движения, значит и санкции не положены.

Эксперты «Автовзгляда» отмечают, что в российском законодательстве и ПДД действительно нет статей оговаривающих прямой запрет на подобный вид парковки. Но есть случаи, когда за остановку на «лежачем полицейском» можно получить штраф.

Речь идет о парковке на искусственной неровности, лежащей перед нерегулируемым пешеходным переходом.

«Парковаться на расстоянии ближе пяти метров к «зебре» запрещено ПДД и чревато штрафом с возможной эвакуацией авто», - рассказывают эксперты.

Второй случай – оставление авто на «лежачем», установленным на местах, где парковка запрещена или осуществляется только по четным/нечетным дням.

«В этом случае водитель будет оштрафован за парковку в неположенном месте», - отметили специалисты.

Екатерина Цой