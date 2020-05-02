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За Первомай во Владивостоке составлено 15 протоколов за нарушение самоизоляции

протоколы за нарушение самоизоляции

Профилактических бесед проведено около 900

По итогам 1 мая во Владивостоке было составлено 15 протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.

Профилактических бесед при этом было проведено существенно больше, всего 859 (после объяснения сути нарушения граждане получали памятку-предупреждение). Кроме того, комиссии, состоящие из полицейских и сотрудников районных административно-территориальных управлений, наведались в 256 торговых точек, а также в 37 компаний, оказывающих социально-бытовые услуги. Отдельно прошла проверка общественного транспорта, который каждый день должен проходить дезинфекцию: 174 автобусов и автомобилей такси.

«По всем видам нарушений составлено 15 протоколов. При этом хотелось бы подчеркнуть, что у проверяющих нет задачи наказать, главная цель рейдовых мероприятий – профилактическая работа», – сказал заместитель мэра Владивостока Сергей Русских.

Рейдовые мероприятия пройдут и сегодня. 

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