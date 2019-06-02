Административная и уголовная ответственность за использование, продажу, импорт и изготовление пластиковых пакетов введены в Танзании, сообщает DEITA.RU.

Как пишет издание Die Zeit, теперь за пластиковые пакеты предприниматели африканской страны наказываются штрафом в 390 000 евро или тюремным заключением сроком до двух лет.

Физические лица в случаях пользования пластиковыми пакетами могут быть наказаны штрафом в 12 евро или содержанием в тюремной камере сроком до двух недель.

Похожие изменения в законодательстве ввели, кроме Танзании, еще 13 африканских стран. Власти объясняют запреты борьбой за экологическую безопасность.

Дмитрий Санников