За плохие дороги в столице региона заплатят штраф в полмиллиона

Служба автомобильных дорог Петропавловска-Камчатского и ее руководитель заплатят более полумиллиона рублей штрафов за ненадлежащее состояние дорог в краевом центре, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Камчатского края.

Камчатские прокуроры провели проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания и своевременного проведения ремонтных работ на дорогах краевого центра муниципальным казенным учреждением «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа». По итогам проверки нарушения были выявлены многочисленные.

Например, в мае на участке внутриквартального проезда от автобусной остановки по улице Петра Ильичева до дома 5 по той же улице установлено значительное разрушение асфальтобетонного покрытия длинной 135 метров и шириной 6 метров, (выбоины, проломы), площадь разрушения составляет 810 м2. Там же полностью разрушен бордюрный камень.

По улице Звездная на участке проезда от СШ № 27 вдоль домов №11 и №13 также было разрушено асфальтобетонное покрытие и бордюрный камень, крышка люка смотрового колодца находилась ниже уровня покрытия почти на 8 см.

Разбитый асфальт, отсутствие тротуаров, ограждений и многие другие нарушения ГОСТ, негативно влияющие на безопасность водителей, пассажиров транспорта и пешеходов, выявлены прокуратурой во многих других районах города, в том числе в непосредственной близости от детских садов и школ.

При этом специалисты предприятия, ранее выезжавшие на те же самые участки по жалобам местных жителей, особых нарушений не выявляли, меры по их устранению не принимали.

По итогам проверок в отношении юридического лица – МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» и должностного лица – исполняющего обязанности директора учреждения возбуждено 7 дел об административных правонарушениях, занесоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог и непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения.

По результатам их рассмотрения за ненадлежащее исполнение обязанностей предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 500 тысяч рублей. Исполняющему обязанности директора придется из своего кармана оплатить штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей. Решения мирового суда Камчатского края еще не вступили в законную силу.

Жители же Владивостока отмечают, что автомобильные дороги города, несмотря на ремонтные работы, не становятся лучше. В редакцию DEITA.RU приходят сообщения жителей города, которые отмечают ужасное состояние дорожного полотна повсеместно, во всех районах города.

Ситуация на дорогах столицы Дальнего Востока действительно аховая. В этом году город демонстрирует рекордно низкие темпы исполнения нацпрограммы. Полноценный ремонт начался только в середине сентября. Впервые за месяц до окончания контрактов выполнена только треть работ. Освоено при этом уже порядка 40% финансирования, отмечал мэр.

Дмитрий Санников