В России ужесточили наказание за подделку официальных документов, сообщает DEITA.RU. Соответствующие изменения внесены в Уголовные кодекс, а также в КоАП РФ. Они вступили в силу во вторник, 6 августа.

Подделывать запрещено все документы, в том числе паспорта и загранпаспорта, водительское удостоверение, а также любых документы, которые предоставляют те или иные права или обязанностей. Загреметь в тюрьму теперь можно и за то, что подделали печати и штампы.

За подделку указанных документов по решению суда можно загреметь в места, столь отдаленные, на целых три года, а за их использование — на год, что тоже не очень приятно. Новой законодательной базой также предусмотрено и альтернативное наказание — принудительные работы в течение года или трех лет.

Напомним, что также 6 августа ужесточен закон о помехах скорой медицинской помощи. Теперь невнимательные водители заплатят пять тысяч и то в лучшем случае.

Екатерина Брязгунова