Любимый кот продюсера Бари Алибасова сбежал во время визита журналистов на брифинг, сообщает DEITA.RU по материалам радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщил радиостанции PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин, любимого кота продюсера сейчас ищут. По его версии, кот выбежал из квартиры, когда в нее пришла целая толпа журналистов. Двери при этом были открыты.

Кота хватились не сразу, так как думали, что он находится у близких Бари Алибасова. Увидевших лысого кота просят сообщать по любым телефонам на сайте группы "На-На" в разделе "Контакты". «Вознаграждение в размере 800 000 рублей или выступление группы "На-На" на праздник гарантирую», - заявил Вадим Горжанкин.

Накануне из-за плохого зрения Бари Алибасов перепутал с напитком жидкость для промывки труб, и отхлебнул. Его оперативно доставили в больницу, промыли желудок. По словам Алибасова-младшего, которые приводятся в СМИ, отец проснулся утром и спросил про своего кота: «Где мой кот? Все ли в порядке с котом?».

Дмитрий Санников