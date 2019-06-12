Космических туристов планирует отправлять американская компания Bigelow Aerospace, сообщает DEITA.RU по материалам организации.

Собственно, сама компания это такой «туроператор». Отправлять же туристов на международную космическую станцию хотят на специальных кораблях Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX по цене в 52 миллиона долларов США за место.

Срок пребывания на станции предварительно планируется в один – два месяца. Но возможным запуски станут только после получения разрешения на такую эксплуатацию космических кораблей от NASA. Пока же такого разрешения нет. В беспилотном режиме в марте 2019 года Crew Dragon слетал к МКС, пристыковался, отстыковался и вернулся на Землю. А вот в апреле при испытаниях двигателя из-за внештатной ситуации капсула корабля была уничтожена. Так что пока к МКС из пилотируемых кораблей летают только старые, но добрые российские «Союзы».

Накануне генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не станет брать Илона Маска к себе на работу, хотя и не против с ним увидеться. Как пояснил Рогозин, , главу компании SpaceX он бы на работу не взял, потому что «нужно своих поднять».

Дмитрий Санников