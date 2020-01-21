За пользование Инстаграмом хотят штрафовать

Депутат Госдумы предложил новый штраф для любителей прямых эфиров и Stories, сообщает DEITA.RU.



Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старавойтов выступил в парламенте с предложением – штрафовать автомобилистов за Интаграм. Однако предложение депутата касается не всех любителей модного предложения, а только тех, кто любит прямые эфиры и Stories.

Как заявил сам автор инициативы, все чаще можно видеть, как люди за рулем подключается к прямому эфиру в Инстаграме и отвлекаются от дороги, читая комментарии. Доказать нарушение будет очень просто, в отличие от простого листания ленты.

Ранее неоднократно поднималась тема повышения штрафов за пользование телефоном во время вождения. Однако до сих пор штраф есть только за разговор по телефону за рулем – 1500 рублей.

Елена Миронова