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6 Декабрь 2019, 18:15

За пользование Инстаграмом хотят штрафовать

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Депутат Госдумы предложил новый штраф для любителей прямых эфиров и Stories, сообщает DEITA.RU.

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старавойтов выступил в парламенте с предложением – штрафовать автомобилистов за Интаграм. Однако предложение депутата касается не всех любителей модного предложения, а только тех, кто любит прямые эфиры и Stories.

Как заявил сам автор инициативы, все чаще можно видеть, как люди за рулем подключается к прямому эфиру в Инстаграме и отвлекаются от дороги, читая комментарии. Доказать нарушение будет очень просто, в отличие от простого листания ленты.

Ранее неоднократно поднималась тема повышения штрафов за пользование телефоном во время вождения. Однако до сих пор штраф есть только за разговор по телефону за рулем – 1500 рублей.

Елена Миронова

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