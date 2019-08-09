Приложение давало возможность получать конфиденциальные данные без ведома юзеров, сообщает DEITA.RU.

Западные издания, специализирующиеся на технологических новостях, в очередной раз заявляют, что популярная социальная сеть Instagram позволяет сторонним компаниям не уведомлять пользователей о сборе данных, на которые они не давали своего согласия.

Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на данные, говорящие о том, что некая компания HYP3R собирала и хранила частную информацию о миллионах пользователей Instagram, включая их Stories и геолокацию без предварительного согласия людей.

По данным издания, HYP3R создавала детальное досье на каждого пользователя с открытым профилем, в котором были описаны история его передвижений, привычки и места, которые он посещает. Подчеркивается, что HYP3R собирала данные с нарушением политики Instagram.

Интернет-гиганта Facebook, которому принадлежит популярное приложение, извиняет лишь тот факт, что после того, как это стало известно, она разорвала деловые отношения с компанией-нарушителем.

Дмитрий Шевченко