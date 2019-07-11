Препятствующим работе медиков и не допускающим скорую к пациентам грозит штраф или уголовная ответственность, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИАФАН. Данный законопроект принят во втором чтении.

Препятствие оказанию медицинской помощи посчитают административным правонарушением и заставят нарушителей заплатить штраф за подобные действия. Им придется выплатить четыре – пять тысяч рублей.

Также накажут водителей, не предоставивших скорой преимущества в движении. Здесь штраф варьируется от 500 рублей до 3-5 тысяч рублей. Либо водителю предстоит лишиться прав на срок от 1 месяца до года.

Если же какие-либо действия гражданина, препятствующие оказанию первой помощи, повлекли за собой причинение тяжкого вреда здоровью пациента, виновный в этом получит уголовную ответственность с лишением свободы до трех лет или штраф до 80 тысяч рублей. Либо наказанием станет лишение заработной платы или иного дохода за период до 6 месяцев. Еще одна альтернатива – принудительные работы на срок до двух лет.

Если пациент из=за вмешательства и помех в оказании помощи умер, виновника лишат свободы на срок до 4 лет или обяжут столько же отрабатывать.

Анастасия Туркова