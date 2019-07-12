Новый законопроект уже внесен в Госдуму, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы рассмотрят новый законопроект, который предполагает обязать владельцев «резиновых квартир» заниматься обязательными работами. По мнению авторов инициативы, такие работы загладят вину тех, кто незаконно прописывал мигрантов, перед обществом.

Как пишет «Российская газета», фиктивная массовая регистрация иностранцев в «резиновых квартирах» - распространенное явление в России. Мигрантам необходимо иметь регистрацию в стране, а арендодатели не всегда готовы их прописывать. Тогда на помощь (за деньги) приходят другие граждане, которые прописывают мигрантов десятками в крошечных помещениях.

В прошлом году в России за фиктивную регистрацию на своей жилплощади осудили 12,8 тысяч человек. При этом часто люди не несут наказания - отправлять за решетку по статье можно не всех.

Елена Миронова