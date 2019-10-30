За пост в интернете дадут 7 лет колонии

Законопроект уже внесен в Госдуму, сообщает DEITA.RU.



Депутаты «Справедливой России» в среду, 30 октября, внесли в Госдуму законопроект, предполагающий лишение свободы за рекламу наркотиков в Сети. Об этом сообщает «Российская газета».

Проект закона, представленный после озвученной президентом задачи правительству, предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс. Так, за рекламу и пропаганду наркотиков в СМИ или интернете сажать будут на 7 лет, а если без этих средств – то на пять лет.

Как прокомментировал лидер партии Сергей Миронов, власти считают тех, кто рекламирует наркотики такими же преступниками, как и те, кто их продает.

Елена Миронова