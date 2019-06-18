Утраченная карта стала причиной долга в полмиллиона, сообщает DEITA.RU.

Россиянка потеряла банковскую карту, но так как она ей давно не пользовалась, а денег на карте не было, решила не блокировать. Вскоре на ее имя пришел судебный иск, согласно которому с этой карты были сняты 500 тысяч рублей, принадлежащие жительнице другого региона. Несмотря на все доводы и объяснения, которые сводились к тому, что карта утрачена: ничего не знаю, суд обязал выплатить гражданку полмиллиона.

Что на самом деле произошло, рассказывает Виктория Шергина на своем канале. Девушка не потеряла карту, ее просто-напросто украли. Через некоторое время мошенники отправили женщине, у которой на карте были 500 тысяч, сообщение о том, что карта заблокирована. Клиентка банка тут же позвонила по номеру телефона, сотрудник кредитной организации уточнил все данные, потом номер карты и пин-код. Опасаясь за сохранность своих денег, женщина все назвала, и в этот момент были списаны все средства.

После проведения проверки банк отказался выплатить 500 тысяч, так как по телефону гражданка назвала пароль и пин-код мошенникам. Ей ничего не оставалось, как подать в суд на владелицу карты, с которой были сняты полмиллиона.

Екатерина Брязгунова