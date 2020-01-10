За пребывание в Крыму начнут брать деньги

Благодаря эксперименту с курортным сбором, некоторые регионы России обогатились за счёт приезжих, сообщает DEITA.RU. В совокупности в Ставропольский, Алтайский и Краснодарский край поступило 864 миллиона рублей.

Средства, полученные от туристов, направляются на улучшение инфраструктуры курортов. На вырученные средства в порядок приводят лечебно-оздоровительные учреждения, социально значимые, культурные и спортивные объекты, благоустраиваются улицы и парки городов, как отмечают «Известия». Появляются новые детские площадки, спортивные тренажёры, прогулочные зоны расширяются и сияют новой иллюминацией.

Кроме того, стало известно о сокращении отказов от уплаты сбора. В год запуска инициативы (2018) туристы отказывались платить в трёх процентах случаев, тогда как в минувшем году уже в одном проценте.

Напомним, в 2018 году в рамках экспериментального запуска инициативы было выделено несколько регионов, в которых с туристов взимался сбор 10 или 50 рублей в сутки в зависимости от субъекта РФ. Со следующего года к проекту будет подключен и полуостров Крым.

Софья Корф