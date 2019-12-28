За приморскими автомобилистами будут следить в новых местах

Новые 30 камер фото- и видеофиксации появятся на приморских дорогах до конца этого года, сообщает DEITA.RU.

Кроме того, как сообщает краевая ГИБДД, на трассах появятся и новые муляжи – всего семь штук, для того, чтобы водители более внимательно ездили по дорогам.

Инспекция отмечает, что сегодня в крае уже установлено 77 контрольных рубежей – два из них следят за переездами на железной дороге.

Во Владивостоке сразу на нескольких улицах появятся новые камеры.

Отметим, что, помимо этого, ГИБДД Приморья планирует поставить 11 новых радаров на железнодорожных переездах.

На сегодняшний день на территории края за автомобилистами следят около 60 стационарных и 10 мобильных комплексов наблюдения.

Александра Маслова