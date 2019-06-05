В России ужесточат оборот нескольких лекарственных средств, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия"

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому начнут привлекать к уголовной ответственности тех, кто занимается продажей таких препаратов для лечения глаз, как тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство). Постановление ещё не вступило в свою законную силу.

Все эти препараты входят в, так называемый список ЖНВЛП - жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и выдаются только по рецепту. Однако, врачи отмечают также и то, что они представляют интерес у наркозависимых. Именно по этой причине, их продажу и хранение будут карать уголовным наказанием на 3 три года.

В данный момент, за это же нарушение предусмотрен лишь штраф на сумму трёх тысяч рублей для человека и до тридцати тысяч рублей для юридического лица.

Дмитрий Шевченко