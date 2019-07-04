В России начнут строго следить за наличием предустановки отечественного программного обеспечения на технику, сообщает DEITA.RU.

Депутаты планируют рассмотреть закон, согласно которому все смартфоны, телевизоры с функцией smart TV, а также компьютеры должны будут снабжаться российским ПО перед поступлением в продажу. В случае отсутствия оного законодатели предлагают карать производителей штрафами.

Таким образом, отечественные программы должны устанавливаться на различные виды техники по умолчанию. По задумке авторов инициативы, данная мера будет способствовать популяризации российских сервисов и постепенно вытеснять использование зарубежных программ.

Предполагается ввести штрафы от ста тысяч рублей до полумиллиона рублей за отсутствие российского ПО.

Дмитрий Шевченко