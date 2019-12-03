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За продажу табака хотят сажать на 6 лет
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За продажу табака хотят сажать на 6 лет
В МВД намерены криминализовать все, что
так или иначе – даже косвенно, связано с зависимости и наркотиками, сообщает
DEITA.RU.
Глава управления наркоконтроля МВД России по Московской области Роберт Адамян сделал заявление. По его словам, важно в ближайшее время ввести уголовную ответственность за продажу снюса, снаффа и насвая. Сейчас эти вещества не считаются наркотиками и свободно продаются. В СМИ не раз писали об увлечениях подростков этими веществами.
Как считает глава наркоконтроля, продажу этих веществ, пагубно влияющих на здоровье, следует криминализировать. Необходимо сделать ответственность за продажу такой же, как за продажу наркотиков – от 6 лет колонии.
Елена Миронова