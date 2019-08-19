Скоро походить на даче в тельняшке не получиться – в России хотят запретить свободную продажу военной формы и обмундирования, с такой инициативой выступило Министерство обороны, сообщает DEITA.RU.

Ведомство обороны готовит правки в законопроект, согласно которым наказание за незаконную торговлю армейским обмундированием будет установлена административная или даже уголовная ответственность.

Такие изменения необходимы для того, чтобы сократить количество преступлений в форме.

Преступники и мошенники пользуются тем, что военный человек вызывает доверие и располагает к себе, поэтому для своих преступлений они все чаще перевоплощаются в военнослужащих.

Но не только преступники используют униформу для своих корыстных целей. На жалость давят попрошайки – ряженые, так их называют в профессиональных кругах.

Бессовестные прикидываются ветеранами боевых действий Афганистана, Чечни, Сирии.

Сейчас купить военную форму в России может любой желающий – запрета почти никакого нет. Также как и контроля, за количеством отшитой и проданной формы.

Единственное сложность заключается в том, что магазины, при покупке формы правоохранительных структур, требуют показать служебное удостоверение, но таких мер явно мало, отметили в ведомстве.

Екатерина Кононенко