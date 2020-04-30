За проднаборами для школьников Владивостока просят приходить пап

Уже третий раз с начала дистанционного обучения (или каникул) в школах Владивостока стартовала выдача продуктовых наборов, сообщает ИА DEITA.RU.

Продукты положены ребятам, которые получают по закону бесплатное горячее питание. Их рассчитывают, исходя из пищевой и энергетической ценности школьного меню. Педагоги отмечают, что приходить желательно отцам: пакеты, куда нагружают соки, консервы, крупы, макароны и т.д., весьма тяжелые.

«В школе разработан график такой работы. Он подразумевает выдачу в несколько этапов, чтобы избежать скопления людей. Сегодня выдаем наборы родителям детей с ОВЗ. Таких у нас в гимназии 18. Завтра начнем выдачу начальной школе. 466 наборов сформировано. И еще 111 наборов выдадим малообеспеченным и многодетным», – перечислили в первой гимназии.

Родители школьников могут узнать график выдачи наборов сайте школ, сайтах «Империя школ» и «Сетевой город. Образование», если сведения не донесли до них классные руководители.