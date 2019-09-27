За продуктами в магазинах усилят контроль

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Граждан ждут более здоровые продукты на прилавках, сообщает DEITA.RU.
Российские контролирующие органы предложили проверять продукты на полках российских магазинов по большему спектру пестицидов, чем это происходит сейчас.
Сейчас проверки осуществляются лишь в пределах 10-20 видов вредных веществ. В Роскачестве предложили увеличить их число до 100 и, возможно, даже более.
По заверению представителей ведомства, введение дополнительных проверок повысит продовольственную безопасность многократно и потребители начнут получать более полезные продукты.
Дмитрий Шевченко
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