За прогрев двигателя штрафуют на 1,5 тысячи рублей

Все автомобилисты, прогревающие двигателя во дворе многоквартирного дома, нарушают ПДД, сообщает DEITA.RU. Стоянка автомобиля во дворе с включенным двигателем запрещена пунктом 17.2.

Как пишут пользователи в сети, согласно ПДД вокруг дома можно ездить на малой скорости. Однако прогревать двигатель автомобиля запрещено согласно пункту 17.2 раздела «Движение в жилых зонах». Там написано, что во дворах и около домов запрещена стоянка с рабочим двигателем. Для водителей предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей, для жителей столиц штраф в два раза больше.

В итоге получается, что все автомобилисты, прогревающие свои двигатели утром около жилых домов, нарушают ПДД. Ведь их стоянка началась еще вечером, а остановка от стоянки отличается по времени, остановка – 5 мин, стоянка все, что больше пяти минут. Поэтому любой сосед может вызвать наряд полиции, который оштрафует водителя.

Иван Юрьев