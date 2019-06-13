Женщине, торгующей канцтоварами, в небольшом городе Тольятти выписали штраф на сумму в 240 тысяч. Гражданка слушала радио в собственном магазине, сообщает DEITA.RU. Об этом бизнес-леди рассказала во время приема уполномоченного по защите прав предпринимателей.

По словам гражданки, она и еще две предпринимательницы получили уведомления о том, что на ее имя выписан штраф в размере 240 тысяч рублей за нелицензионное прослушивание музыкальных композиций. При этом гражданка заявила, что она всего лишь слушала радио на рабочем месте.

Предпринимательница уверена в том, что данная практика несправедлива, ведь тогда точно такие штрафы должны заплатить все, кто включает радио: водители автобусов, работники в офисах и даже простые граждане, у которых дома включено радио.

Стоит отметить, что уполномоченный с претензией и согласился. В ближайшее время будут составлены соответствующие бумаги в суд.

Екатерина Брязгунова