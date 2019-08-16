С начала года Дальэнергосбыт (Филиал ПАО «ДЭК») начислил неплательщикам – физическим лицам пени на общую сумму около 21 млн рублей. Квитанции с суммами неустойки получили те потребители, кто своевременно не оплатил счета за потребленную электроэнергию. На сегодня уже выплачено свыше 18,5 млн руб. с учетом пеней, взысканных в судебном порядке.

Пени насчитывается клиентам, не оплатившим электроэнергию в установленные сроки (до 10-го числа каждого месяца). Ее размер зависит от количества просроченных дней, суммы задолженности, на которую начисляется пени, а также величины ставки рефинансирования Центрального Банка.

Согласно законодательству оплата пеней является обязательной наравне с основной суммой за потребленную электроэнергию. Если потребитель отказывается добровольно оплачивать пени, энергетики вправе взыскать ее через суд.

Тем, кто не имеет возможности погасить образовавшуюся задолженность единовременным платежом, специалисты Дальэнергосбыта предлагают заключить соглашение о реструктуризации. Для этого необходимо обратиться в ближайший клиентский офис энергокомпании с паспортом и документом, удостоверяющим право собственности на жилье.

Оплату квитанций можно производить:

· В офисах Сбербанка (в том числе через платежные терминалы и банкоматы Сбербанка);

· Через Сбербанк-онлайн и мобильное приложение "Сбербанк";

· На сайте ПАО "ДЭК" банковской картой онлайн;

· В Личном кабинете ПАО "ДЭК" и его мобильном приложении банковской картой онлайн;

· В отделениях ФГУП "Почта России";

· В клиентских офисах ПАО «ДЭК» и ЕРИЦ;

· В кредитно-банковских учреждениях (в том числе через платежные терминалы и банкоматы);

· Банковскими переводами на расчетные счета ПАО «ДЭК».