За вождение в нетрезвом виде может грозить наказание в виде заключения на срок до 15 лет, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона рекомендован для принятия в третьем чтении для депутатов Государственной Думы.

Речь идет о том, что пьяные водители, устроившие ДТП с погибшими, будут наказаны лишением свободы на срок до 15 лет. Суд приговорит к такому сроку только в том случае, если погибших будет, как минимум, двое. При одном погибшем отсидеть придется от пять до 12 лет. Если же будут просто пострадавшие, то «пьяный» водитель лишится свободы на срок до семи лет, против нынешних четырех.

Стоит отметить, что планируется ужесточить наказание и для тех, кто совершил аналогичное преступление на железнодорожном, воздушном, морском транспорте.

Екатерина Брязгунова