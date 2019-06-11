Не так давно российские власти решили отбирать у пьяных водителей автомобили. А действительно, что еще делать? Сел пьяный за руль, отобрали права, а через месяц рецидивиста снова ловят, снова пьяным, снова за рулем такого же автомобиля. В Приморье еще не утвержденную практику хотели реализовать в принудительном порядке — не хочешь платить штраф за пьяную езду в размере 30 тысяч, останешься без автомобиля, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в УФССП России по Приморскому краю, в Черниговском районе 45-летний жить не оплатил административный штраф за езду в состоянии алкогольного опьянения, однако приморце не спешил оплачивать долги. Тогда судебные приставы постановили, что отберут автомобиль и пустят его с молотка, а с этих средств погасят долг.

Недолго думая, мужчина оплатил долг.

Екатерина Брязгунова