За районный коэффициент вступился единоросс

Сохранить повышающий районный коэффициент по заработной плате призвал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, секретарь Федерации независимых профсоюзов России Виктор Пинский, сообщает DEITA.RU по материалам профсоюзного издания «Солидарность».

Как заявил Виктор Пинский в ходе заседания Генерального совета ФНПР в Москве, если стране нужны люди на конкретных территориях, они должны чувствовать заботу государства. По его мнению, повышающий зарплатный коэффициент является компенсацией работникам за работу в более сложных климатических условиях или отдаленных регионах страны. Это Дальний Восток, районы Крайнего Севера и приравненные к ним, есть коэффициенты для территорий с дефицитом воды или высокими температурами. Работники в этих регионах больше рискуют своим здоровьем, их жизнь в целом более сложная, и справедливо, если оплата труда за одну и ту же работу будет выше. «Уверен, что вопрос надо решать на федеральном уровне», - заявил Виктор Пинский, сообщив, что принято решение создать специальную рабочую группу по этой проблеме и рассмотреть ее на Российской трехсторонней комиссии.

Районный коэффициент был снижен для работников государственных учреждений Приморского края осенью 2019 года. Это решение властей вызвало критику со стороны профсоюзов и акции протеста, организованные ими же. В итоге, постановление было отменено и принято другое, включающее социальные гарантии по недопустимости снижения заработных плат бюджетникам без учета стимулирующих выплат.

Понижение районного коэффициента этой осенью в Приморье профсоюзы других территорий страны восприняли как начало процесса по отмене районных коэффициентов в стране вообще. Председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей Зимин выразил обеспокоенность тем, что «метастазы «приморского синдрома» в скором времени затронут практически все субъекты ДФО». И хотя губернаторы Камчатки и Хабаровского края уже официально заявили о том, что не допустят снижения районного коэффициента, тревога по этому поводу у профсоюзных лидеров других регионов страны сохраняется.

Дмитрий Санников