В России появились новые правила возмещения вреда дорогам, сообщает DEITA.RU.

Вступило в силу постановление правительства, согласно которому владельцы грузовиков массой свыше 12 тонн, бортовые устройства которых функционируют с истекшим сроком службы, будут приравнены к большегрузам, уклоняющимся от оплаты нанесения вреда дорогам.

При этом понятие "срок службы бортового устройства" означает время его работы по паспортным данным. Дата его окончания также отражается в личном кабинете владельца автомобиля.

В то время, пока власти собирают деньги с водителей грузовиков за разбитые дороги, проблема изношенности дорожного покрытия продолжает становится всё более актуальной.

В частности, во Владивостоке пришла в негодность одна из основных транспортных артерий, соединяющая площадь Баляева и Луговую.

Из-за огромного количества ям, практически на прямом участке дороги начали скапливаться пробки, которых в обычной ситуации на этой дороге не было.

Местные жители предполагают, что из-за запрета проезда большегрузов по Светланской, весь крупный транспорт теперь вынужден ездить через Луговую, тем самым ещё больше разбивая дорогу.

Исходя из этого, наверняка большинство жителей Владивостока поддержит решение правительства о новом введении сбора с большегрузов.

Дмитрий Шевченко