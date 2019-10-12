За разговоры в машине будут штрафовать на 5000 рублей

Но в России этого штрафа можно не бояться, сообщает DEITA.RU.



Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил о том, что сегодня штраф за разговор по мобильному во время вождения слишком маленький – 1500 рублей. Как пишет «За рулем», наказание за такое нарушение ПДД должно быть практически непосильным для большинства россиян.

Депутат ГД уверен, что наказывать за беседу по телефону во время движения надо на 5000 рублей. Для многих россиян это треть зарплаты, а, значит, ощутимый повод не нарушать.

Однако в реальности в России практически невозможно взимать эти штрафы на системной основе – как за превышение скорости, например. Ловить нарушителей могут только инспекторы ГИБДД, и тут уже все зависит только от их внимательности и качества работы.

Еще один нюанс – ПДД не запрещает пользоваться телефоном во время движения. Под запрет попадают только переговоры по телефону. То, еть, переписываться или играть в игры можно. Чтобы обезопасить дорожное движение, необходимо менять и правила, уверен депутат.

Елена Миронова