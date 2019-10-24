Роженицам дадут полмиллиона рублей

Жители Ямала смогут получить по полмиллиона за рождение третьего и каждого из последующих детей. Такая выплата станет самой большой для многодетных, сообщает DEITA.RU.

Решение о выплатах приняли власти ЯНАО. Крупную сумму можно будет использовать для улучшения жилищных условий, погашения ипотеки или для лечения любого из семьи. Важным условием является то, что купить жилье или закрыть ипотеку можно только на Ямале.

Авторы закона отмечают, что выплаты будут полагаться не только при непосредственном рождении, но и после усыновления малыша. Если же при третьих и более родах в семье появится тройня – то выплаты полагаются на каждого младенца – то есть, семья получит 1,5 млн рублей.

Отметим, большие выплаты – не единственная мера поддержки многодетным на Ямале. Так, большие семьи получают по 1,4 тысячи рублей в сутки на человека в качестве компенсации отдыха. Место можно выбрать любое – хоть южные страны, хоть Азия или Европа. Ограничение действует только на длительность – оплачиваются только три недели такого «отпуска».

Помимо этого, при своем появлении на свет каждый ямалец получает полный комплект вещей и аксессуаров, необходимых для комфортной жизни грудничка.

Александра Маслова