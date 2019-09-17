За россиянами следят через телефон

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Найдена новая уязвимость в мобильных устройствах, сообщает DEITA.RU.
Вирус под названием Simjacker ("похититель симок" - в переводе с английского) стал реальной угрозой безопасности россиян. Как удалось выяснить специалистам по кибер-угрозам, данный троян позволяет злоумышленникам узнавать местоположение абонента с заражённой симкой.
Заражение чипа происходит по средствам отправки СМС. При этом, его могут отправить с различных устройств. Если абонент открывает тайное послание, то на его гаджете активируется встроенная на сим-карте программа.
Контроль над её действиями даёт жуликам возможность отправлять ей различные команды. С их помощью злоумышленники даже могут позвонить с телефона жертвы, выходить с телефона в интернет и отправлять СМС. При этом, их действия не будут отображаться в соответствующих приложениях.
Дмитрий Шевченко