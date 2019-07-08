Новые городские средства передвижения хотят признать полноценным транспортом, сообщает DEITA.RU.



Центр организации дорожного движения подготовил поправки в Правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам замруководителя Центра организации дорожного движения Александра Ходакова, в городах становится все больше самокатов, сигвеев и прочих легких средств передвижения. При этом не существует никаких правил передвижения на них по дорогам.

Из-за этого только в Москве в апреле-мае произошло 32 ДТП с такими видами транспорта. В одном погиб человек.

Планируется прописать правила передвижения на самокатах, сигвеях и моноколесах, а также штрафы за нарушение.

Елена Миронова