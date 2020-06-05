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За скоростью автомобилей на дорогах начнут следить онлайн
В России начали тестировать новую систему контроля
Информация о скорости, с которой движутся автомобили по российским дорогам, задумали собирать в режиме реального времени, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
С этой целью в машины россиян предлагается устанавливать онлайн-тахографы, которые и будут фиксировать соблюдение водителями допустимого скоростного режима.
Первыми на очереди по внедрению новых приборов в свои авто станут грузовики и автобусы. В случае если система покажет свою эффективность, её могут внедрить и для всех остальных транспортных средств.
В этом случае штрафы за превышение скорости будут выписывать автоматически. В данный момент систему хотят опробовать в 20 крупных регионах России.