«За слова надо отвечать»: Платошкина сравнили с «красным губернатором»

Депутат Думы города Владивостока Роза Чемерис в своем-телеграмм канале прокомментировала арест Николая Платошкина, еще раз подтвердив тезис, что за слова надо отвечать, сообщает ИА DEITA.RU.

По мнению народного избранника, в последнее время Николай Платошкин практически начал призывать к экстремизму и свержению власти, а также высказывался оскорбительно в отношении первого лица государства. Она добавляет, что все можно понять, да и за слова не всегда надо арестовывать.

«Но состав преступления в таких «заявлениях» всегда есть, и все зависит от риторического вопроса - искать или не искать. В данном случае – нашли», - пишет депутат гордумы Владивостока.

В пример, она привела картинку с изображением Николая Платошкина, где он выступает в качестве альтернативы нынешней власти, прокомментировав ее как «скромную и безобидную» в последние месяцы.

При этом после народный избранник добавила, что кейс с Николаем Платошкиным – это наглядный пример того, что стоит все-таки думать над тем, что писать и говорить в соцсетях. В любой момент слова могут быть использованы кем угодно.

«А вы ещё спрашивали, зачем я подавала в суд на лгуна Ищенко и теперь имею на руках официальный документ, доказывающий, что его слова в отношении меня и моих близких - ложь. Потому что слова в дальнейшем могут не пригодиться, а документ пригодится всегда», - заключила Роза Чемерис.

Напомним, что в мае завершился суд по иску семьи Чемерис в отношении экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко. Семья Чемерис просила признать слова Ищенко не соответствующими действительности и возместить моральный ущерб в размере трех миллионов рублей. Суд частично удовлетворил иск супругов, взыскав с «красного губернатора» 25 тысяч рублей и признав его слова ложью. Как подчеркивалаа Роза Чемерис, основной причиной подачи иска было признание неправоты слов Андрея Ищенко, а не сумма иска.

Политического деятеля Николая Платошкина арестовали накануне 4 июня. Следственный комитет подозревает его экстремистской деятельности, суд определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.