Депутаты рассмотрят новые варианты наказания за фиктивную регистрацию мигрантов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету"

В Госдуме предлагают дополнить перечень санкций обязательными работами на срок до 360 часов и исправительными работами на срок до одного года для тех, кто прописывает на своей жилплощади мигрантов.



Авторы законопроекта указывают на то, что нынешнее наказание зачастую является для нарушителей несущественным. Как правило, они отделываются штрафов. Существующий порядок предусматривает смягчающие обстоятельства, по которым нарушитель может отделаться лишь уплатой небольшой суммы денег.

При этом в случае злостного уклонения от выплаты штрафа наказание заменяют принудительными работами.

Авторы отмечают, что проект направлен на обеспечение правопорядка и общественной безопасности, профилактику криминогенных проявлений, а также на совершенствование регулирования вопросов, связанных с противодействием незаконной миграции.

Дмитрий Шевченко