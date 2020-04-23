«За сосульки и парковку»: новые штрафы введут в России

Минюст хочет обложить россиян новыми штрафами. Теперь - за сосульки, снег и парковку, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом стало известно по итогам совещания министерства по вопросу корректировки КоАП. Сейчас штрафы за брошенные машины, парковку на газоне, сосульки и неубранный снег находятся в ведении отдельных муниципалитетов. Но нормативы необходимо прописать законодательно, считают в правительстве.

Так, в правилах поддержания порядка в муницицпалитетах прописаны обязательства очищать лед с лестниц и входов магазины, приводить в порядок место стройки по окончанию работ, складировать строительный мусор и так далее. Но поскольку их нет в списке административных нарушений, то и привлечь к ответственности практически невозможно.

В связи с этим, Минюст планирует законодательно ввести штрафы за самые популярные нарушения согласно региональной статистике.

В них, помимо вышеперечисленных, войдут мойка автомобиля в неположенном месте и оставленные на детских площадках авто. Физическим лицам грозит штраф в 5 тысяч, а юридическим - до тридцати. Оледенение крыш и пандусов, несбитые сосульки и неубранный снег обойдутся также от 5 тысяч для «физиков». А вот бизнесу придется заплатить больше, вплоть до 70 тысяч рублей штрафных санкций.

Идентичные штрафы наложат на тех, по чьей вине на тротуарах разлилась вода и мешает движению машин и людей. Правда, непонятно как именно будут выявлять ответственных лиц.

Также законодатели планируют прописать в кодексе наказание за порчу «зеленого имущества» городов. Портящих кустарники и деревья, неубирающих сухостой или несанкциониованно вырубающих насаждения граждан оштрафуют на сумму от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от юридического статуса.

В КоАП наконец-то появится четкий штраф за самовольную рекламу, установку гаражей и иных металлических сооружений. Правда, точная сумма пока не озвучивается.

Вопрос прорабатывается, но, по всей вероятности, решится в положительную сторону. Парламентарии планируют наделить полномочиями по назначению и сбору штрафов местную власть.