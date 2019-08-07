Миллионный штраф грозит жителю Камчатки за спасение лисенка, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет телеканал «Звезда» во вторник, 6 августа.

Мужчина подобрал на дороге раненого лисенка. Судя по характеру повреждений, малыша сбила машина: у юного хищника переломаны кости таза и задние лапы.

На данный момент дикое животное находится у молодого человека в квартире и проходит лечение в ветеринарной клинике. Именно за то, что хищник проживает в жилом помещении, мужчину собираются наказать штрафом.

Несмотря на возможный штраф в один миллион рублей, житель Петропавловска-Камчатского продолжает ухаживать за лисенком и готовит его к очередной операции. О том, чтобы выпустить больного зверя, и речи быть не может.

Напомним, совсем недавно в России появился закон о защите животных, в рамках которого в квартирах запретили содержать диких животных, в том числе лис.

Екатерина Брязгунова