За старые автопокрышки владивостокцам платят деньги

Во Владивостоке продолжает свою работу экологический проект «Свалкам нет». Каждый житель города может сдать отработанные автопокрышки в специальные пункты приема, сообщили DEITA.RU в администрации Владивостока.

Свалки из старых автомобильных покрышек вывозят дорожные службы города практически ежедневно. «Каждый день рабочие сталкиваются как с единичными случаями выброса старых автопокрышек, так и организацией целых свалок. Люди, не желающие платить за утилизацию, попросту выбрасывают колёса на пустырях, прибрежных территориях и в лесу», – рассказали в мэрии.

Старые автопокрышки являются отходами четвертого класса опасности и подлежат обязательной утилизации (переработке). Выброшенные шины в естественных условиях разлагаются более ста лет. Под воздействием солнца и воды старые покрышки способны выделять в почву и атмосферу очень токсичные вещества. А при уничтожении шин методом сжигания в окружающую среду попадает большое количество сажи и токсичных газов.

Сейчас во Владивостоке продолжает свою работу экологический проект «Свалкам нет». Каждый житель города может сдать отработанные автошины в специальные пункты приема, откуда резина вывозится на переработку. Стоимость приема отработанных автомобильных покрышек от физических лиц составляет не более 60 рублей за одно колесо легкового автомобиля или внедорожника и не более 300 рублей – грузовика. С перечнем пунктов приема можно ознакомиться на сайте ecostar-tech.ru.

Ранее отработанные автомобильные покрышки запретили использовать в качестве клумб или устанавливать на детских площадках. Нарушителям правил грозит штраф: для граждан - до 5 тысяч, для должностных лиц - до 50 тысяч, для юридических лиц до 500 тысяч рублей.