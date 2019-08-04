Многие автомобилисты, нарушив правила дорожного движения, судорожно пытаются вспомнить, а что им грозит за такое нарушение. За какие нарушения придется расстаться сразу в 30 тысячами, сообщает DEITA.RU.

1. Не стоит управлять транспортным средством в пьяном виде. Мало того, что за это придется заплатить штраф 30 тысяч, так еще и права отберут на два года.

2. Если вдруг решили передать собственный автомобиль знакомому, убедитесь, что он трезв, потому что иначе — штраф в 30 тысяч. Более того, придется самому отказаться от автомобиля на срок от полутора до двух лет.

3. Отказываться от медосвидетельствования сегодня в России абсолютно бессмысленно, ведь наказание точно такое же, как и за управлением автомобилем в нетрезвом виде.

4. Выпивать и колоться при сотруднике ГИБДД во время остановки чревато потерей 30 тысяч рублей. Их придется в качестве штрафа пожертвовать в бюджет государства. Также лишат прав на полтора, а может быть даже два года.

5. Должностное лицо заплатит 30 тысяч за международную автомобильную перевозку без разрешения. Водителю, к слову, тоже придется оплатить штраф, его размер составит от трех до четырех тысяч рублей.

7. Если водителя ранее лишали права управлять автомобилем и на данный момент водительского удостоверения нет, следует от поездок за рулем отказаться. В противном случае инспекторы ГИБДД будут иметь полное права наложить на вас не только штрафов в 30 тысяч рублей, но арестовать на 15 суток или заставить работать от 100 до 200 часов. Проще говоря, трудиться на благо родного государства придется от 2,5 до 5 недель.

8. Знакомый просит автомобиль, убедитесь, что водительское удостоверение при нем. В противном случае придется оплатить штраф 30 тысяч рублей.

9. Штраф в пределах 30 тысяч также предусмотрен для должностных лиц, которые выпустили в рейс большегруз с превышением допустимых габаритов на величину более 10, но менее 50 сантиметров. За превышение массы от 10 до 50 процентов также предусмотрен этот штраф.

10. Наказание в 30 тысяч рублей ждет также тех должностных лиц, которые предоставили в качестве грузоотправителя недостоверные сведения о массе или габаритах.

Екатерина Брязгунова