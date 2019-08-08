Очень часто автомобилисты думают, что за большинство правонарушений можно просто заплатить штраф. Но это не так, эти распространённые ошибки на дорогах можно лишиться прав, сообщает DEITA.RU.

Если вы сели за руль в пьяном виде, то готовьтесь не только заплатить штраф 30 тысяч рублей, но и попрощаться с машиной на 18-24 месяца, так как прав вас лишат.

А если ваша машина окажется у пьяного друга — те же 30 тысяч и лишение.

Если вы попали в ДТП или вас остановил инспектор ГИБДД, и вы решили залить горе вином или употребить наркотики, можете попрощаться с водительским удостоверением от полутора до двух лет, и готовьте 30 тысяч.

Не стоит разъезжать на машине без номеров или пытаться скрыть их – можете получить штраф пять тысяч рублей или даже лишится прав на срок от месяца до трех.

Не стоит шутить и с подделкой государственных знаков. За фальшивые номера предусмотрено лишение прав на срок от полугода до года.

Красные фонари на крыше или капоте могут также лишить вас прав на срок от шести месяцев до одного года. Такие световозвращающие устройства должны соответствовать определённым нормам.

Если у ваша машина может подавать специальные световые или звуковые сигналы, а разрешения на это у вас нет – лишение прав от одного года до полутора лет. За нарушение не считается охранная сигнализация.

За незаконное нанесение цветографических схемы оперативных служб на автомобиль вы лишитесь прав на срок от года до полутора лет.

Водителям стоит учесть, что лишиться прав на два года можно не только за алкогольное опьянение, но и наркотическое и психотропное. Кроме того, заплатить придётся немаленькую сумму – 30 тысяч рублей. А если вы попадётесь второй раз – штраф 50 тысяч рублей и лишение на три года.

Такое же наказание ждёт водителя и за то, что он посадит за руль неадекватного друга.

Если вы нарушите скоростной режим, и ваша «ласточка» будет мчаться со скоростью, которая превышает разрешенную больше чем шестьдесят километров в час, ваш кошелек опустеет на две или две с половиной тысячи. А к тому же, вы можете и вовсе остаться без прав срок до полугода.

А вот при повторном нарушении штраф увеличивается до пяти тысяч, а с правами можете попрощаться на целый год.

Честно сказать: гонять на трассе не стоит. За превышение установленной скорости более чем на восемьдесят километров в час, вас ждет денежное взыскание в пять тысяч рублей либо лишение прав на полгода, при повторном нарушении – лишение прав на год.

Игнорировать светофор или регулировщика тоже не стоит, за проезд на красный свет, или запрещающий жест можете схлопотать штраф в тысячу рублей. Во второй раз – пять тысяч рублей, а вот третьего уже не будет – после повторного нарушения, кроме штрафа вас лишать на срок от четырех месяцев до полугода.

Екатерина Кононенко